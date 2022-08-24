الصعقة الكهربائية مفيدة لكبار السن

أعلن علماء جامعة بوسطن الأمريكية، أن توجيه الشحنات الكهربائية إلى دماغ الشخص لمدة 20 دقيقة، يؤدي إلى تحسن ذاكرته القصيرة المدى على الأقل لمدة شهر.

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وتشير مجلة Nature Neuroscience، إلى أن الباحثين طلبوا من 60 شخصا تتراوح أعمارهم من 65-88 عاما المشاركة في هذه الدراسة، وقسموهم إلى ثلاث مجموعات. ارتدى أفراد المجموعة الأولى قبعات فيها أقطاب كهربائية ولكنهم لم يحصلوا على تحفيز كهربائي. أما أفراد المجموعة الثانية فقد حصلوا على تحفيز كهربائي في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة العاملة. وحصل أفراد المجموعة الثالثة على تحفيز كهربائي في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة طويلة المدى. وكان أطباء الأعصاب خلال التجربة يتابعون مستوى تذكر المشاركين لكلمات مميزة، وتبين أنه تحسن كثيرا بعد أربعة أيام.

ويقول الباحثون، "بخلاف الأدوية والمستحضرات الطبية، التي تؤثر في كيمياء الدماغ، هذه الطريقة تؤثر في الخلايا العصبية للدماغ. ويبدو أن التحفيز الكهربائي، يحفز نمو خلايا عصبية جديدة في مناطق مهمة للذاكرة. وإن لدماغ الإنسان لدونة جيدة، لذلك يمكن تغيره مع التعليم".

المصدر: .gazeta.ru