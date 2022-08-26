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ارتفاع سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا

العلوم والتكنولوجيا

ارتفاع سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا
grodnonews.by
صورة أرشيفية
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أظهرت الدراسة الجديدة في مجال تغيّر المناخ أن ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا تسارع في الأعوام الأخيرة الماضية.

أفادت بذلك وكالة Associated Press ومعهد الغابة السويسري الفيدرالي.

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وقالت إن ناطقا باسم المدرسة التقنية العليا في زوريخ  والمعهد الفيدرالي السويسري للغابات والثلوج والتضاريس أعلن الاثنين 22 أغسطس عن نتائج أول دراسة أجراها العلماء في مجال فقدان الجليد السويسري في القرن الـ 20.

ووفقا للدراسة فإن ما يزيد عن 1400 نهر جليدي في سويسرا  فقدت أكثر من  نصف حجمها الإجمالي منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي لغاية عام 2016، ثم فقدت تلك الأنهار الجليدية في 6 أعوام تالية 12% من حجمها.

ويقول العلماء إن انسحاب الجليد مرتبط مباشرة بتغيّر المناخ في العالم باسره وأشاروا إلى أن عملية ذوبان الجليد تتسارع.

يذكر أن الأنهار الجليدية السويسرية تشغل نحو نصف مساحة كل الأنهار الجليدية في جبال الألب الأوروبية

المصدر: بيلتا

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