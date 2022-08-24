روسيا تختبر غواصة صاروخية من غواصات "الثقب الأسود"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على غواصة حربية جديدة طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية المرحلة الثانية من الاختبارات على غواصة أوفا التي تعمل بالديزل والكهرباء، والمطورة لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع الحكومي 636".

وأضاف البيان "المرحلة الأولى من اختبارات المصنع كانت قد جرت بإشراف أسطول بحر البلطيق الروسي، في الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليو هذا العام، وجرى خلالها التحقق من المجمع الصوتي، ومجمع الاتصالات ، وأجهزة رفع الصاري، ومعدات الملاحة، والبطاريات، ومولدات الطاقة وأنظمة التوجيه في هذه الغواصة.. أما المرحلة الثانية من الاختبارات فستجري في مياه خليج فنلندا وبحر البلطيق، وخلالها سيتحقق أعضاء فريق الاختبار من أنظمة السونار وأنظمة الرصد وأنظمة التسليح الموجودة في الغواصة، كما سيقوم الفريق باختبار حركة الغواصة على أقصى سرعة، وسيخضعونها لاختبارات الغوص العميق".

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وتعتبر "أوفا"رابع غواصة تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

وتكمن خطورة هذه الغواصات المطورة في إطار المشروع 636 بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

المصدر: سلاح روسيا