روسيا تكشف عن نسخة للتصدير من دبابة "أرماتا" في منتدى "الجيش-2022"

كشفت شركة Rosoboronexport خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نسخة معدلة معدة للتصدير من دبابة T-14 "أرماتا".

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن النسخة المعروضة في المنتدى هي أول نسخة كاملة معدلة من الدبابة تظهر بشكل كامل للعلن، وكانت Rosoboronexport قد استعرضت نموذجا مصغرا عنها في معرض IDEX-2021 الذي عقد العام الماضي في أبوظبي.

وأشار المدير التنفيذي لـ Rosoboronexport ألكسندر مخييف، خلال IDEX-2021 إلى "أن 6 دول أجنبية أظهرت اهتمامها بالحصول على هذه الدبابة".

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وكانت روسيا قد استعرضت دبابة T-14"أرماتا" لأول مرة خلال العرض العسكري المخصص لعيد النصر عام 2015، وتمتاز هذه الدبابة عن دبابات الجيل السابق ببرجها القتالي غير المأهول، وكبسولتها المدرعة التى توفر حماية عالية للطاقم، فضلا عن منظومة "مالاخيت" للحماية الديناميكية، ومجمع الحماية النشط "Afganit" الموجود فيها.

وفي يونيو الفائت كان الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف قد أشار إلى "أن دبابة أرماتا التي تنتمي للجيل الرابع تتفوق بالعديد من المزايا على دبابات KF51 Panther الألمانية التي تنتمي للجيل الثالث".

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: لينتا.رو