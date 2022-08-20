روسيا تعرض في منتدى "الجيش-2022" عربتها المدرعة "Tiger" المخصصة للتصدير

تعرض روسيا في منتدى "الجيش-2022" النسخة المخصصة للتصدير من العربة المدرعة "Tiger" ذات المقود الأيمن.

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وتشير "Rosoboronexport"، إلى أن هذه النسخة من العربة المدرعة "Tiger" تم تطويرها خصيصا للزبائن الأجانب، وتم تنجيد الجزء الداخلي من العربة بالجلد. ولكن لم يحدد لأي دول ستصدر.

ووفقا للشركة المصنعة، تتسع عربة "Tiger" المدرعة لتسعة أشخاص، وسرعتها القصوى على الطريق السريع 120 كم في الساعة ، ويصل مداها إلى 1000 كلم. يوفر درعها الحماية من طلقات عيار 7.62 ملم.

وهذه العربة المدرعة مخصصة لنقل الأفراد والبضائع وقطر معدات لا يزيد وزنها عن 12.5 طن، وكذلك تركيب أسلحة ومعدات عسكرية مع ضمان المستوى المطلوب من الحماية الباليستية ومن الألغام.

وتجمع المدرعة "Tiger" بين خصائص المركبات الصالحة لجميع التضاريس والمركبة عالية السرعة والمناورة، حيث يمكن استخدامها على مختلف الطرق والتضاريس الأرضية، والظروف المناخية- درجة حرارة الهواء من ناقص 50 إلى زائد 50 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تصل إلى 98 بالمئة وأمطار غزيرة.

المصدر: tass