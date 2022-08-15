اختراق "يغير قواعد اللعبة'' في عمليات زرع الأعضاء مع تغيير فصيلة الدم لكلية المتبرع!

قام علماء بتغيير فصيلة الدم لكلى متبرع، في اكتشاف "يغير قواعد اللعبة" يمكن أن يعزز إمداد الأعضاء المزروعة.

ولا يمكن حاليا زرع الكلى من مرضى من فصيلة الدم A لأولئك الذين لديهم فصيلة دم B، ولا العكس. وهذا يعني أن العديد من المرضى يُتركون في الانتظار. والمشكلة حادة بشكل خاص بالنسبة لمجموعات الأقليات العرقية، الذين من المرجح أن يكون لديهم دم من النوع B.

لكن العلماء توصلوا إلى كيفية تحويل الكلى إلى فصيلة الدم O العالمية، ما سيسمح بإجراء المزيد من عمليات الزرع.

واستخدم الباحثون آلة حرارية، والتي عادة ما تمرر الدم المؤكسج عبر كلية المتبرع للحفاظ عليها.

ومع ذلك، فقد استخدموا الجهاز لغسل الدم المنقوع بإنزيم عبر ثلاث كلى لإزالة علامات فصيلة الدم، أو المستضدات، التي تبطن الأوعية الدموية.

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ونتيجة لذلك، تم تحويل الأعضاء إلى دم من نوع O، والذي يمكن استخدامه للمرضى من أي فصيلة دم.

وهذا الاختراق هو عمل البروفيسور مايك نيكولسون، أستاذ جراحة زرع الأعضاء في جامعة كامبريدج، وطالبة الدكتوراه سيرينا ماكميلان.

وقالت الآنسة ماكميلان: "تعززت ثقتنا حقا بعد أن طبقنا الإنزيم على قطعة من نسيج الكلى البشري ورأينا سريعا أنه تمت إزالة المستضدات. وبعد ذلك، علمنا أن العملية مجدية وكان علينا فقط توسيع نطاق المشروع لتطبيق الإنزيم على الكلى البشرية بالحجم الكامل".

ومن خلال أخذ كلى بشرية من النوع B وضخ الإنزيم عبر العضو باستخدام آلة التروية الطبيعية للحرارة، رأينا في غضون ساعات قليلة أننا قمنا بتحويل كلية من النوع B إلى نوع O. ومن المثير للغاية التفكير في كيفية تأثير ذلك على حياة العديد من الأشخاص.

وغالبا ما ينتظر الأشخاص من مجموعات الأقليات العرقية لمدة عام أطول لإجراء عملية الزرع مقارنة بالمرضى البيض، لذلك يمكن أن يساعدهم ذلك أكثر من غيرهم. وفي العام الماضي، جاء ما يزيد قليلا عن 9% من إجمالي التبرعات بالأعضاء من متبرعين من السود والأقليات العرقية - ويشكل المرضى من هذه المجموعات 33% من قائمة انتظار زراعة الكلى.

وقال الدكتور أيسلينج ماكماهون، من Kidney Research UK: "البحث الذي يقوم به مايك وسيرينا من المحتمل أن يغير قواعد اللعبة".

المصدر: ديلي ميل