دراسة جديدة مفاجئة حول هرمون التستوستيرون!

يُعتقد عموما أن التستوستيرون يزيد من الرغبة الجنسية والعدوانية لدى الرجال - لكن دراسة جديدة تظهر أن له جانبا محبوبا أيضا.

وفي التجارب، حقن الباحثون هرمون التستوستيرون في ذكور الجربوع، ليروا كيف ستتصرف مع شركائها.

ووجد الباحثون أن الحقن عززت الحضن و"السلوك الودي" وأعدت لها "التفاعلات الاجتماعية الإيجابية".

ويؤثر التستوستيرون على نشاط الأوكسيتوسين - وهو ما يسمى بهرمون "الاحتضان" أو "الحب" المرتبط بالترابط الاجتماعي، كما يقول الباحثون، على الرغم من أنهم لا يعرفون كيف.

وأجريت الدراسة الجديدة باحثون في جامعة إيموري في أتلانتا، جورجيا، بقيادة الأستاذة المساعدة في علم النفس أوبري كيلي وزوجها ريتشموند طومسون، عالم الأعصاب.

وقالت: "بالنسبة لما نعتقد أنه المرة الأولى، أثبتنا أن هرمون التستوستيرون يمكن أن يعزز بشكل مباشر السلوك غير الجنسي، والسلوك الاجتماعي، بالإضافة إلى العدوانية، في نفس الفرد". إنه أمر مثير للدهشة لأننا عادة ما نفكر في هرمون التستوستيرون على أنه زيادة في السلوكيات الجنسية والعدوانية. لكننا أظهرنا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات أكثر دقة، اعتمادا على السياق الاجتماعي.

وتضمنت الدراسة، التي نُشرت في Proceedings of the Royal Society B، تجارب على الجربوع المنغولي (Meriones unguiculatus).

وهذه القوارض الصغيرة، التي استخدمت في التجارب العلمية منذ القرن التاسع عشر، تشكل روابط زوجية دائمة وتربية صغارها معا.

ويمكن للذكور أن تصبح عدوانية أثناء التزاوج وعند الدفاع عن أراضيها، لكنها تظهر أيضا سلوك العناق بعد أن تصبح الأنثى حاملا، وتظهر سلوكا وقائيا تجاه صغارها.

وفي إحدى التجارب، تم تقديم ذكر جربوع إلى الأنثى، وبعد أن شكلا زوجا وأصبحت الأنثى حاملا، أظهر الذكر سلوك الود المعتاد مع الشريك.

ثم أعطى الباحثون الذكور حقنة من هرمون التستوستيرون، معتقدين أن التعزيز سيقلل من سلوكيات الود.

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وقالت كيلي: "بدلا من ذلك، فوجئنا بأن ذكر الجربوع أصبح أكثر ودا وإيجابية مع شريكته".

وفي تجربة متابعة، قام الباحثون بإزالة الإناث من الأقفاص بحيث يكون كل ذكر من الجربوع الذي سبق له حقنة هرمون التستوستيرون بمفرده، ثم تم إدخال ذكر مجهول في القفص - ما يدعو إلى إمكانية بدء القتال بين الخصمين.

وقالت كيلي: "في العادة، يطارد الذكر ذكرا آخر يدخل قفصه، أو يحاول تجنبه".

وبدلا من ذلك، كان الذكور الذين تم حقنهم سابقا بهرمون التستوستيرون أكثر صداقة مع المتسلل.

ومع ذلك، تغير السلوك الودود فجأة عندما تم إعطاء الذكور الأصليين حقنة أخرى من هرمون التستوستيرون.

وبسبب الحقن الإضافي، بدأ الذكر في مطاردة المتسلل الذكر المنافس أو تجنبه تماما.

وقالت كيلي: "كان الأمر كما لو أنها استيقظت فجأة وأدركت أنه لم يكن من المفترض أن تكون ودية في هذا السياق".

وأوضحت أن التستوستيرون "يعزز السلوك المناسب للسياق" ويمكن أن يلعب دورا في "تضخيم الميل إلى أن يكون محبوبا ووقائيا أو عدوانيا".

وفي البرية، يبدو أن هرمون التستوستيرون يساعد الحيوانات أيضا على التحول بسرعة بين الاستجابات الاجتماعية والمعادية للمجتمع اعتمادا على السياق.

ووجد الباحثون أن الذكور الذين يتلقون حقن هرمون التستوستيرون أظهرت نشاطا أكثر للأوكسيتوسين في أدمغتها أثناء التفاعل مع شريك مقارنة بذكور لم تتلق الحقن.

ومن المحتمل أن يؤثر التستوستيرون على نشاط الأوكسيتوسين، لكن الباحثين لا يعرفون بالضبط كيف.

وقالت كيلي: "نحن نعلم أن أنظمة الأوكسيتوسين والتستوستيرون تتداخل في الدماغ ولكننا لا نفهم حقا السبب. ومجتمعة، تشير نتائجنا إلى أن أحد أسباب هذا التداخل قد يكون للعمل معا لتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي".

ويتمثل القيد الواضح للدراسة في أنها استخدمت الجربوع بدلا من البشر، لذلك يجب تطبيق النتائج بحذر فقط على الحيوانات الأخرى. كما أن السلوكيات البشرية أكثر تعقيدا بكثير من سلوكيات الجربوع، لكن النتائج قد توفر أساسا للدراسات في الأنواع الأخرى، بما في ذلك البشر.

وقال طومسون: "هرموناتنا هي نفسها، وأجزاء الدماغ التي تعمل عليها هي نفسها"، وقد ربطت الدراسات السابقة وجود هرمون التستوستيرون بمختلف السلوكيات الاجتماعية أو النفسية لدى الرجال.

وفي العام الماضي، وجد باحثون في جامعة بريستول أن هرمون التستوستيرون لا يقود إلى النجاح في الحياة، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة.

واقترح خبراء بريستول أن ارتفاع هرمون التستوستيرون يمكن أن يكون نتيجة للنجاح، وليس العكس، وهو ما قد يفسر الدراسات السابقة التي ربطت المستويات العالية من الهرمون بحياة ناجحة.

ووجدت دراسة أخرى عام 2021 أن وجود مستويات عالية من هرمون التستوستيرون يمكن أن يجعل الرجال أقل كرما وأكثر عرضة لإظهار السلوكيات الأنانية.

المصدر: ديلي ميل