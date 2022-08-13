روسيا تختبر سفينة عسكرية جديدة مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات الحكومية لسفينة صاروخية جديدة طورت لصالح جيش البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "سفينة غراد الصاروخية الجديدة من فئة Buyan-M التي صنعت لصالح أسطول بحر البلطيق توجهت إلى قاعدة مائية خارجية تابعة لشركة كرونشتاد الروسية، وهناك من المفترض أن تبدأ مرحلة الاختبارات الحكومية عليها".

وتعتبر "غراد" عاشر سفينة صاروخية يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي لصالح الجيش، وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلت إلى المياه أول مرة في سبتمبر 2021.

وسفن Buyan-M التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 21631 هي سفن عسكرية صغيرة متعددة الأغراض، يمكن استخدامها كسفن لحماية السواحل والمنشآت المائية والأساطيل العسكرية في البحار والأنهار.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 74 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، ويمكنها حمل طواقم يصل عدد أفرادها إلى 52 شخصا، والعمل لمدة 10 أيام دون التزود بالمؤن والوقود، والإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، أما منظومة تسليحها فتضم صواريخ" كاليبر" المجنحة الروسية، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا