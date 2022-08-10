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روسيا تطور نماذج جديدة من طائراتها المدنية "سوخوي سوبر جيت"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور نماذج جديدة من طائراتها المدنية
Legion-Media
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أعلن مركز أبحاث الطيران الحكومي في روسيا أن الخبراء في البلاد ماضون في تصنيع وتجميع نماذج جديدة من طائرات Sukhoi Superjet 100 المدنية.

وجاء في بيان صادر عن المركز "يقوم الخبراء حاليا بتجميع هياكل لطائرات

Sukhoi Superjet 100 new المعدّلة، تتم حاليا عملية جمع الأجنحة بالجسم الرئيسي لتلك الطائرات، وتجري عمليات تثبيت أجنحة التوجيه الرأسية والأفقية، وفي الوقت نفسه يقوم الخبراء في مركز أبحاث الطيران الحكومي الروسي بتثبيت المنصات اللازمة لاختبار هياكل تلك الطائرات".

وأشار البيان إلى أن شركة "إيركوت" الروسية قامت من قبل بتجميع هيكل أول نموذج لطائرات Sukhoi Superjet 100 new المعدّلة، وتقوم حاليا بتجهيز هذا النموذج بمعدات وأنظمة روسية الصنع بالكامل، كما ستجهزه بوحدة الطاقة TA18-100S، ومعدات الهبوط ، والزجاج، ونظام التحكم المتكامل بالطائرة، وأنظمة الوقود والأكسجين، وشبكة الكابلات ونظام إمداد الطاقة، ومعدات الإضاءة ومعدات التكييف، بالإضافة إلى إلكترونيات الطيران والأنظمة المحلية الأخرى التي ستحل محل المكونات التي كانت تستورد سابقا من موردين أجانب.

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وتبعا للبيان فإن أول نموذج لطائرات Sukhoi Superjet 100 new المعدّلة  سيخضع لـ 5400 ساعة طيران اختبارية للتأكد من قدرات الهيكل والمعدات الموجودة فيه ومطابقة الطائرة للمواصفات المعلنة.

المصدر: سلاح روسيا

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