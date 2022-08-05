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روسيا تطور طائرات مدنية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور طائرات مدنية جديدة
youtube/Так Вижу
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أعلن محافظ مدينة سامارا الروسية، دميتري آزاروف، أن المصانع الموجودة في مدينته تشارك بشكل فعال في تطوير طائرات ركاب مدنية جديدة.

وفي لقاء صحفي حول الموضوع قال آزاروف: "مصانع مدينتا تأمل بتوطين صناعة طائرات Ladoga المدنية الجديدة، ويقوم مصنع Aviakor الموجود في سامارا بتصنيع 4 هياكل لهذه الطائرات حاليا".

وأضاف "لقد فاز مصنعنا بالمسابقة المخصصة لتصنيع هياكل هذه الطائرات، لكننا نطمح لما هو أكثر، ونريد تصنيعها بشكل كامل، وإضفاء الطابع المحلي على إنتاجها.. لدينا ثقة بالعاملين المحليين المحترفين، وهم قادرون على أداء هذه المهمة، هناك تفاعل جيّد ما بين المصممين والمطورين، انا متاكد أن هذا المشروع سينفذ بشكل فعال، وسيتم العمل على كل شيء ضمن الخطط الموضوعة".

روسيا تطور طائرات مدنية جديدة
youtube/Так Вижу
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وكان مصنع Aviakor في مدينة سامارا قد أعلن في وقت سابق أنه بدأ بتصنيع هياكل لطائرات Ladoga المدنية الجديدة، والتي تتسع كل طائرة منها لـ 44 راكبا، وفي إطار عقود كان قد وقعها بتوجيهات من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

ومن جهتها كانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد أشارت إلى أن العقود لتطوير هذه الطائرات قد وقعت في مارس الفائت، وأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين دعا لمنح هذه الطائرة اسما دون اختصارات معقدة، ومنحها علامة تجارية خاصة.

المصدر: سلاح روسيا

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