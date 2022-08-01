متى انقرضت الديناصورات؟

أثبتت الاكتشافات الأثرية عبر الزمن كيف جابت أنواع مختلفة من الديناصورات العالم ذات يوم، وقد ثبت ذلك من خلال العظام والأسنان الأحفورية التي وجدها علماء الآثار.

ويبحث العلماء بشكل مستمر عن سبب وزمن انقراض الديناصورات، وتم الكشف عن أن الأرض كانت موطن الديناصورات لما لا يقل عن 230 مليون سنة من خلال العظام الأحفورية والأسنان والمسارات.

وانقرضت الديناصورات منذ 66 مليون سنة ولم تكن المخلوقات الوحيدة التي اختفت من الوجود، إذ اختفت من على وجه الأرض ثلاثة أرباع الكائنات، وانخفض التنوع بين أشكال الحياة المتبقية بشكل كبير.

واختفت بعض الزواحف البحرية مثل الموساصور والإكثيوصورات والبليزوصورات والزواحف الطائرة المعروفة باسم التيروصورات بسبب الدمار الهائل الذي أصاب الأرض.

ولكن كيف ماتت الديناصورات؟

هناك العديد من النظريات حول كيفية موت الديناصورات، قدم موقع The Sun أبرز الفرضيات التي تحدث عنها العلم ومنها:

فرضية ألفاريز: وسميت هذه الفرضية على اسم الأب والابن لويس ووالتر ألفاريز اللذين توصلا في عام 1980 إلى نظرية تقول إن نيزكا بحجم جبل ضرب الأرض وأحدث تغيرا كبيرا في المناخ لأنه ملأ الهواء بالغاز والغبار والحطام.

هذا لأن العديد من الصخور التي تحتوي على أحافير الديناصورات تحتوي أيضا على كمية عالية من معدن الإيريديوم وهو نادر في قشرة الأرض ولكنه غالبا ما يوجد في النيازك الصخرية، وأصبحت نظريتهما أكثر مصداقية عندما وجدا حفرة ضخمة على ساحل شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، يطلق عليه فوهة تشيككسولوب ويبلغ عرضه 93 ميلا وهو نفس عمر انقراض الديناصورات.

ويدعي البعض أنه كان هناك تدفق هائل للحمم البركانية على الأرض، وتحديدا انفجار ديكان ترابس في الهند القديم تسبب في انقراض الديناصورات، ويعتقد أن هذا الانفجار للحمم استمر مليون سنة.

وهذه النظرية مدعومة بإثبات أن درجة حرارة الأرض تتغير باستمرار.

المصدر: the-sun