العلماء يكشفون عن الصور الأولى لسباحة الذرات في السائل

التقطت الكاميرا لأول مرة حركة ذرات مفردة عبر السائل، باستخدام مواد شديدة الرقة بحيث تكون ثنائية الأبعاد بشكل فعال، ولاحظ العلماء ذرات البلاتين "تسبح" على طول سطح تحت ضغوط مختلفة.

وستساعد النتائج على فهم أفضل لكيفية تغيير وجود السائل لسلوك المادة الصلبة التي تكون على اتصال بها - والتي بدورها لها آثار يمكن أن تؤدي إلى تطوير مواد جديدة.

وأوضحت عالمة المواد، سارة هاي، من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة: "نظرا للأهمية الصناعية والعلمية الواسعة النطاق لمثل هذا السلوك، فمن المدهش حقا أنه لا يزال يتعين علينا التعرف على أساسيات سلوك الذرات على الأسطح الملامسة للسوائل. وأحد أسباب فقدان المعلومات هو عدم وجود تقنيات قادرة على إنتاج بيانات تجريبية للواجهات الصلبة والسائلة".

Clark et al., The University of Manchester