الولايات المتحدة تطور مدمرات بحرية من نوع جديد لجيشها

أعلن موقع USNI News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتطوير مدمرات من نوع جديد لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع: "وقّع سلاح البحرية الأمريكي عقودا مع شركتي (HII) و(BIW) لتطوير مدمرة صاروخية من جيل جديد، ستعرف بـ DDG(X)".

ومن جهته قال كاري ويلكينسون، رئيس شركة HII: "سنواصل متابعة مسارنا مع شركاء الصناعة، هذه فرصة جيدة لنا لتطبيق أفضل الممارسات والابتكارات لفريقنا الهندسي لتصميم مثل هذه السفينة المهمة للبحرية الأمريكية".

أما رئيس شركة (BIW)، تشاك كروغ فقال: " لبناء السفينة الجديدة ستعتمد شركتنا على الخبرة الهندسية والتصميمية التي يجري استخدامها حاليًا في برنامج المدمرات من فئة Arleigh Burke الأمريكية".

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ومن المفترض أن تحلّ مدمرات DDG(X) في المستقبل محل مدمرات Arleigh Burke الأمريكية وطرادات الصواريخ من فئة Ticonderoga.

وكان سلاح البحرية الأمريكي قد ذكر في وقت سابق أن سفن DDG(X) ستحصل على منظومات تسليح كتلك التي تزود بها مدمرات Arleigh Burke، كما من المحتمل أن تجهّز بأسلحة ليزرية متطورة.

المصدر: سلاح روسيا