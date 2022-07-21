كوريا الجنوبية تستحدث قوات جوية لمكافحة الغواصات العادية

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تعمل على تشكيل قوات جوية جديدة لسلاح بحريتها بهدف التعامل مع الغواصات المعادية.

وجاء في منشور على الموقع "بدأ سلاح البحرية الكوري الجنوبي بتشكيل قوات طيران خاصة به، هدفها التركيز على عمليات التعامل مع الغواصات المعادية، وسارعت وسائل الإعلام المحلية هناك لتسمية هذه القوات بـ (قتلة الغواصات)".

وبدءا من العام 2023 ستتلقى قيادة الطيران البحري في كوريا الجنوبية ست طائرات P-8A Poseidon المضادة للغواصات والمزودة برادارات 10 بمدى كشف يبلغ 800 كم، والتي ستبلغ سرعتها 907 كلم/سا، ومدى طيرانها العملياتي 7500 كلم، وسيتم تجهيز هذه الطائرات بصواريخ Harpoon والطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

إقرأ المزيد

وبالإضافة للطائرات المذكورة سيحصل سلاح البحرية الكوري الجنوبي أيضا على مروحيات MH-60R Seahawk، إذ سيحصل مع حلول 2025 على 12 مروحية من هذا النوع، وستجهز هذه المروحيات برادارات وأجهزة استطلاع خاصة، كما ستزود بصواريخ مضادة للسفن والغواصات.

ومن المتوقع أيضا أن تتفاعل القيادة الجوية البحرية الكورية الجنوبية مع الأسطول السابع للبحرية الأمريكية من خلال مجلس تنسيق العمليات الجوية البحرية، مما سيزيد من إمكانية العمل المشترك بين جيشي البلدين.

المصدر: سلاح روسيا