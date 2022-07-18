الهند تنزل إلى المياه سفينة حربية شبحية

أعلن موقع Naval News أن الهند أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة حربية جديدة من فئة P17A طورتها لصالح سلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة حربية جديدة، وهي رابع سفينة شبحية من فئة P17A يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية في الجيش الهندي".

وأشار الموقع إلى "أن سفن P17A تعتبر نسخا معدلة عن سفن Shivalik التي بدأت الهند استخدامها منذ العام 2010، والتي تستخدم تقنيات التخفي عن الرادارات المعادية، فضلا عن أنه هياكلها مغطاة بطلاء ومواد خاصة تمتص موجات الرادارات".

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة 149 مترا، وعرضها 17.8م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6670 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، وقطع 5500 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات АК-630М، وطوربيدات من نوع RBU-6000، وصواريخ مجنحة من نوع Brahmos، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية من نوع Barak-8.

المصدر: سلاح روسيا