الهند تنهي اختبارات حاملة طائراتها المحلية الصنع

أعلنت الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الهندي عن انتهاء اختبارات حاملة الطائرات "فيكرانت" التي طوّرت محليا لصالح جيش البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "يوم الأحد 10 يوليو الجاري أكملت حاملة الطائرات الهندية فيكرانت المرحلة الرابعة من التجارب البحرية، وتجري التحضيرات حاليا لتسليمها لسلاح البحرية الهندي".

وتبعا لمسؤولين في البحرية الهندية فإن "الاختبارات على السفينة المذكورة جرت بنجاح، وخلالها أجريت فحصوات شاملة للمعدات والأنظمة الرئيسية، بما فيها المعدات المسؤولة عن تحليق الطائرات والاتصال بها، ومن المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية الهندي لتبدأ عملها رسميا في 15 أغسطس القادم، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال الهند".

بدأت الهند بتطوير "فيكرانت"عام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة عام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش عام 2015 لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

إقرأ المزيد

يبلغ طول هذه الحاملة 262 مترا، وعرضها 62 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 39000 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 1645 شخصا، وحمل ما بين 36 و40 مقاتلة حربية منها مقاتلات MiG-29K الروسية، فضلا عن المروحيات.

وتتسلح هذه السفينة بأربعة أنظمة مدفعية من عيار 76 ملم من تصميم Leonardo الإيطالية، وقاذفات لصواريخ Barak-1 وBarak-8 المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات AK-630 الروسية المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا