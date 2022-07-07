أستراليا تختبر أسلحة جديدة لسفنها الحربية

أعلن موقع Naval Today أن أستراليا بدأت باختبار بعض الأسلحة الجديدة المخصصة لبعض سفنها الحربية.

وجاء في منشور على الموقع "تم تجهيز سفينة النقل والإمداد العسكري الرئيسية من فئة Supply الجديدة في الجيش الأسترالي بأنظمة CIWS (Phalanx) الرشاشة من عيار 20 ملم، وقام طاقم السفينة باختبار منظومة التسليح الجديدة".

وأشارت الدائرة الصحفية في البحرية الأسترالية إلى "أن اكتمال عمليات اختبار منظومات التسليح الجديدة يتطلب تخطيطا دقيقا، كما يجب التأكد من وظائف هذه المنظومات وأمانها".

وتبعا للخبراء في سلاح البحرية الأسترالي فإن منظومات التسليح الجديدة ستساعد سفن Supply في التعامل مع الأهداف المعادية القريبة، وستحميها من الصواريخ الموجهة، كما ستزيد من احتماليات استخدام هذه السفن في عمليات الإمداد العسكري في مختلف الظروف.

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ويمتلك سلاح البحرية الأسترالي حاليا سفن Supply و Stallwart المخصصة للإمداد العسكري، ويبلغ طول كل سفينة منها 173.9 م وعرضها 23 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 19500 طن.

ويمكن لهذه السفن نقل طاقم مكون من 122 شخصا، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة، كما جهزت بخزانات تستوعب 1450 مترا مكعبا من وقود الطائرات، و8200 متر مكعب من الديزل، و1400 متر مكعب من المياه العذبة، و270 طنا من الأسلحة، و470 طنا من المواد الغذائية، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا