السويد بدأت بتصنيع غواصات حربية من جيل جديد

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤوون العسكرية أن السويد بدأت بتطوير غواصات عسكرية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن Saab Kockums السويدي مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتجميع هيكل غواصة Blekinge، أول غواصة من فئة A26 يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية في البلاد، وخلال الفعالية تم وضع جزئي هيكل الغواصة بجانب بعضهما استعدادا لعملية اللحام وتجميع الهيكل.. وحضر الحفل مدير برنامج مشروع A26 في إدارة اللوجستيات للقوات المسلحة السويدية فيرونيكا فوتز، ورئيس البرامج البحرية في الجيش السويدي باتريك هورث، والرئيس التنفيذي لشركة Saab Kockum لارس توسمان، وقائد البحرية السويدية، فريدريك ليندن.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع السويدية كانت قد وقعت اتفاقيات للحصول على غواصتين من الطراز المذكور، ومن المفترض أن يتسلم الجيش أول غواصة منهما عام 2027، أما الغواصة الثانية فستسلم عام 2028.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Blekinge نحو 65 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2000 طن، ويمكن لهذه الغواصة العمل تحت المياه في مهمات تستمر لـ 18 يوما، ونقل طاقم مكون من 26 شخصا، وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيارات مختلفة وروبوتات بحرية موجهة.

المصدر: سلاح روسيا