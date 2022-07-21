 
مباشر

روسيا تتخلى عن إحدى غواصاتها النووية القديمة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تتخلى عن إحدى غواصاتها النووية القديمة
Sputnik PAVEL LVOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgrp

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في جيش البلاد سيتخلى عن إحدى غواصات "تايفون" النووية القديمة ويخرجها من الخدمة.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية "تم سحب غواصة دميتري دونتسكوي النووية الاستراتيجية من الخدمة في سلاح البحرية الروسية، وسيتم تفكيكها في وقت لاحق".

وأشار المصدر للوكالة "إلى أن اسم دميتري دونتسكوي كان قد أطلق على غواصة روسية أخرى من فئة Borey-A، يتم العمل على تصنيعها في مصنع سيفماش الروسي في إطار المشروع الحكومي 955А".

واعتبرت TK-208 "دميتري  دونتسكوي" الغواصة الرئيسية من غواصات المشروع 941 في الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية الروسي، وعام 1989 تم تشغيل 5 غواصات أخرى من هذه الفئة في سلاح البحرية الروسية، وعملت معظم هذه الغواصات حتى عام 2010.

إقرأ المزيد
روسيا تختبر غواصة حاملة للصواريخ الباليستية
روسيا تختبر غواصة حاملة للصواريخ الباليستية

ويبلغ طول الغواصة المذكورة 172 مترا، وعرضها 23.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 48 ألف طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، والغوص لعمق 400 م تحت سطح الماء.

وتضم منظومة تسليحها 20 صاروخا بالستيا من نوع "بولافا"، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)