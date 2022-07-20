روسيا تختبر غواصة حاملة للصواريخ الباليستية

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الاختبارات البحرية بدأت على غواصة نووية صاروخية جديدة صنعت لصالح الجيش.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية: "غادرت غواصة الجنرال سوفوروف النووية حوص بناء السفن التابع لشركة سيفماش الروسية، وتوجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات".

وأضاف "خلال الاختبارات سيتم التحقق من آلية عمل الغواصة ومواصفاتها التشغيلية، وبعدها ستخضع لمرحلة أخرى من الاختبارات سيتم خلالها التأكد من أنظمة التسليح الموجودة فيها".

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وأشار المصدر إلى "أن الغواصة وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة من المفترض أن تنضم إلى الخدمة لصالح الجيش الروسي قبل نهاية 2022".

وتنتمي "الجنرال سوفوروف" إلى فئة غواصات Borei-A تطورها روسيا في إطار المشروع 955А، ويمكن لكل غواصة من هذا النوع حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا