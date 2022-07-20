إسبانيا تختبر إحدى غواصاتها الحربية المحدّثة

أعلن موقع Navy Recognition أن إسبانيا بدأت باختبار إحدى غواصاتها الحربية بعد أن أخضعتها لعمليات إصلاح وتحديث.

وجاء في منشور على الموقع "بدأت مؤخرا التجارب البحرية على غواصة S-71 Galerna التي تعمل بالديزل والكهرباء والتي كانت قد أخضعت لعمليات إصلاح وتحديث كبيرة، الإصلاحات التي أجرتها شركة Navantia الإسبانية من المفترض أن تضيف خمس سنوات إلى عمر خدمة الغواصة".

وأثناء الخروج الأول للبحر في إطار الاختبارات تحرّكت Galerna على سطح الماء فقط، وقام الخبراء من Navantia بفحص جميع الأنظمة المتعلقة بحركة الغواصة ومعدات الملاحة ومعدات الاتصالات الموجودة فيها، وقريبا من المفترض أن تخضع الغواصة لمرحلة ثانية من الاختبارات ليتم تجربتها تحت سطح الماء.

وتعتبر Galerna الغواصة الرئيسية من غواصات Agosta التي بنتها إسبانيا في ثمانينيات القرن الماضي، والتي امتلكت منها 4 غواصات، اثنتان منهما أوقفتا عن الخدمة عامي 2012 و2020.

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ويبلغ طول غواصة من غواصات Agosta نحو 67 مترا، وعرضها 6 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1760 طنا، ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 20.5 عقدة بحرية، وقطع مسافة 8500 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح كل غواصة Agosta بطوربيدات مختلفة منها طوربيدات من عيار 533 ملم، إضافة إلى ألغام بحرية، وصواريخ SM-39 Exocet المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا