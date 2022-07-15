تايوان تنزل إلى المياه غواصة قتالية جديدة هذا العام

أعلن موقع Navy Recognition أن تايوان تستعد لإنزال غواصة جديدة إلى المياه، طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في سبتمبر 2022 من المفترض أن تنزل تايوان إلى المياه غواصة حربية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، بدأ تطوير هذه الغواصة في شركة China Shipbuilding Corporation التايوانية عام 2019، وكان من المخطط أن تسلّم للجيش التايواني عام 2025 لكن تقرر تسريع عملية إنتاجها وتسليمها".

ويملك سلاح البحرية التايواني حاليا 4 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، اثنتان حصل عليهما في سبعينيات القرن الماضي من الولايات المتحدة وتستخدمان لأعمال التدريب، وغواصتان حصل عليهما من هولندا عامي 1987 و1988، يمكنهما توفير الحماية للحدود البحرية للبلاد.

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أما الغواصات الجديدة التي تخطط تايوان لتزويد جيشها بها فتشبه بتصميمها بعض الشيء غواصات Soryu اليابانية، ويبلغ طول كل واحدة منها 70 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن، كما ستتسلح على الأغلب بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ UGM-84L المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومنظومات سونار ومنظومات قتالية من تطوير Lockheed Martin و Raytheon.

المصدر: سلاح روسيا