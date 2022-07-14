روسيا تطور معدات جديدة لغواصات الأعماق الكبيرة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تطور تقنيات ومعدات تصوير جديدة مخصصة للغواصات المسيرة القادرة على الغوص لأعماق كبيرة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "قامت شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا بتطوير نظام تصوير جديد مخصص للغواصات المسيرة والغواصات الروبوتية ذاتية القيادة، النظام مجهز بكاميرات ومصابيح LED متطورة وحاويات خاصة لتلك المعدات، وبفضله سيكون بالإمكان الحصول على الصور والفيديوهات أثناء أعمال البحث العلمي أو عمليات استكشاف البحار والمحيطات، أو عمليات الإنقاذ".

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وتبعا للبيان فإن الكاميرات في النظام الجديد قادرة على العمل على أعماق تصل إلى 1000 م تحت سطح الماء، كما زودت بتقنيات خاصة تمكنها من التكيف مع مستوى الإضاءة أو مستوى شفافية الماء في الأعماق، كما يمكن تثيتها بسهولة على الكثير من أنواع الغواصات الروبوتية الصغيرة".

وبالإضافة لمنظومة التصوير السابقة طور الخبراء الروس أيضا قاطرة غواصة صغيرة وزنها 29 كلغ، يمكنها الغوص إلى أعماق كبيرة، وجرّ ما يصل إلى 2 طن من الحمولة، والحركة بسرعة 3.5 عقدة بحرية، ويمكن استعمالها في عمليات البحث والإنقاذ البحري.

المصدر: سلاح روسيا