الجيش الروسي يتسلم سفينة أبحاث بحرية الصيف الجاري

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم سفينة أبحاث بحرية جديدة صيف العام الجاري.

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية لوكالة "تاس" الروسية: " قبل نهاية سبتمبر القادم من المفترض أن يتسلم سلاح البحرية الروسي سفينة يفغيني غريغليدجان المخصصة للأبحاث البحرية، وقد خضعت لعدة مراحل من الاختبارات حتى الآن".

وأضاف المصدر "بعض معدات البحث العلمي الخاصة بالسفينة بحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال اختبارها، تقرر تسليم السفينة للجيش في الربع الثالث من سبتمبر بعد أن كان مخططا أن تسلّم نهاية يوليو الجاري".

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بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016 بمصنع "يانتار" في إطار المشروع الحكومي 02670، وتعثر مشروع تصنيعها قليلا لأسباب تتعلق بتوريد المعدات اللازمة لها، وعام 2020 أنزلت هذه السفينة إلى المياه وبدأت مراحل اختبارها استعدادا لتسليمها لسلاح البحرية الروسي.

ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، كما يمكنها نقل 55 شخصا بمن فيهم علماء وباحثون وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما، وزودتها روسيا بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.

المصدر: سلاح روسيا