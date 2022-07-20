"اختراق الغرسة الدماغية".. شركة ناشئة تتفوق على Neuralink من إيلون موسك!

أصبح مريض عمره 48 عاما في مدينة نيويورك غير قادر على الحركة والتحدث بسبب شلل حاد من التصلب الجانبي الضموري، أول من حصل على غرسة دماغية دائمة يمكن أن تسمح له بالتواصل عن بعد.

وذلك في علامة فارقة لـ Synchron، الشركة الناشئة وراء التكنولوجيا، التي تغلبت على Neuralink من إيلون موسك مع تقدمها.

وأجريت العملية في 6 يوليو في مركز ماونت سيناي ويست الطبي في مانهاتن، حيث زرعت غرسة بطول 1.5 بوصة - واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI) كدعامات - مصنوعة من الأسلاك والأقطاب الكهربائية في دماغ المريض.

وقال الدكتور توم أوكسلي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Synchron، في بيان: "تُعد أول عملية زرع لـ BCI داخل الأوعية الدموية في الولايات المتحدة معلما سريريا رئيسيا يفتح إمكانيات جديدة لمرضى الشلل. وتقنيتنا مخصصة لملايين الأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أيديهم للتحكم في الأجهزة الرقمية. نحن متحمسون لتطوير حل BCI القابل للتطوير في السوق، وهو حل لديه القدرة على تغيير حياة العديد من الأشخاص".

وكان هذا الإجراء جزءا من تجربة COMMAND الخاصة بـ Synchron، والتي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة بموجب أول إعفاء لجهاز التحقيق (IDE) الممنوح من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لشركة تختبر واجهة كمبيوتر دماغية قابلة للزرع بشكل دائم.

وأبلغت Synchron بالفعل عن أن التكنولوجيا ستكون آمنة عند علامة 12 شهرا في أربعة مرضى يشاركون في تجربة في أستراليا.

ولم يعاني المرضى الأستراليون من آثار جانبية وتمكنوا من إكمال المهام مثل إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت وإرسال رسائل "واتس آب" باستخدام الغرسة.

وقال الدكتور شهرام مجيدي، جراح الأعصاب التداخلية الذي أجرى العملية، والأستاذ المساعد لجراحة الأعصاب والأشعة في كلية الطب في إيكان Mount Sinai، في بيان: "يعد هذا معلما مثيرا بشكل لا يصدق في هذا المجال، بسبب آثاره وإمكانياته الهائلة. وتمت عملية الزرع بشكل جيد للغاية، وتمكن المريض من العودة إلى المنزل بعد 48 ساعة من الجراحة".

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ويضعها هذا الإنجاز في مقدمة شركة Neuralink: اعتبارا من يناير 2022، أثبتت شركة موسك نجاحها حتى الآن من خلال زرع رقائق في خنزير وقرد، ونشرت وظيفة تبحث عن مدير التجارب السريرية في الولايات المتحدة.

وتعمل Neuralink على غرسة أكثر قوة وصغيرة للغاية يمكن وضعها في الدماغ من خلال إجراء جراحي بمساعدة الروبوت.

وأثناء الإجراء، قام الطبيب بعمل شق في رقبة المريض وإدخال الدعامة عبر قسطرة عبر الوريد الوداجي إلى وعاء دموي يقع داخل القشرة الحركية - وهي جزء من الفص الجبهي للدماغ.

وأثناء إزالة القسطرة، تفتح الدعامة - وهي شبكة سلكية صغيرة مجوفة على شكل أسطوانة - وبدأت تندمج مع الحواف الخارجية للأوعية الدموية.

ويمكن بعد ذلك الكشف عن هدف المحرك ونقله لاسلكيا بفضل اللغة الرقمية الخاصة بـ Synchron - ما يسمح للمرضى المصابين بالشلل الشديد بالتحكم في الأجهزة الشخصية عن طريق التوجيه والنقر بدون استخدام اليدين.

ويستخدم stentrode 16 قطبا كهربائيا لمراقبة نشاط الدماغ وتسجيل إطلاق الخلايا العصبية عندما يفكر الشخص، وفقا لـ Synchron.

ويربط الإجراء الثاني الدعامة عبر سلك بجهاز كمبيوتر مزروع في صدر المريض.

وللقيام بذلك، يجب على الجراح إنشاء نفق للسلك وجيب للجهاز أسفل جلد المريض، على غرار ما تم القيام به لاستيعاب جهاز تنظيم ضربات القلب.

وتقرأ الدعامة الإشارات عندما تطلق الخلايا العصبية في الدماغ، ويقوم جهاز الحوسبة بتضخيم تلك الإشارات وإرسالها إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي عبر البلوتوث.

وستقيّم التجربة تأثير المهام اليومية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والقدرة على العيش بشكل مستقل.

وتأسست Synchron عام 2016 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتطلق على نفسها اسم "الرائد في تقنية الواجهة العصبية القابلة للزرع".

وتقول إن التطبيقات الأخرى لتقنيتها يمكن أن تشمل علاج وتشخيص حالات مثل مرض باركنسون والصرع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم.

المصدر: ديلي ميل