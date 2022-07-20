العثور على آثار أقدام ديناصورين من العصر الطباشيري جنوب غربي الصين (فيديو)

أكد الخبراء أن العلامات التي لاحظها أحد الزبائن في ساحة مطعم بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، هي آثار أقدام ديناصورين يعودان إلى العصر الطباشيري.

وفي 10 يوليو، كان أوو هونغ تاو يتناول الطعام في مطعم في مدينة لهشان ولاحظ بعض الخدوش الخاصة على الأرض في ساحة المطعم.

وتكهن أوو، الذي لديه اهتمام كبير بعلم الحفريات، بأن هذه العلامات ربما هي آثار أقدام ديناصورات واتصل بشينغ لي دا، الأستاذ المشارك في جامعة الصين لعلوم الأرض، في مساء ذلك اليوم.

وفي 16 يوليو، قاد شينغ فريقا من علماء الحفريات وأجرى تحقيقا في الموقع، وتم تحديد العلامات لاحقا على أنها أثار أقدام اثنين من البرونتوصورات في أوائل العصر الطباشيري.

ووفقا لشينغ، يعد الاكتشاف مهما لأنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على آثار أقدام ديناصورات في مدينة لهشان.

وأوضح شينغ أن العلامات هي آثار أقدام خلفها اثنان من ديناصورات سوربود، حيث يصل طول كل منهما إلى ثمانية أمتار وتحركا على طول النهر في البيئة القاحلة في لهشان القديمة منذ حوالي 100 مليون سنة.

وصرح بأن هذه المجموعة من الرواسب كانت أيضا أساس تمثال بوذا العملاق في لهشان، وهو أكبر تمثال حجري لبوذا في العالم، والذي يقع على بعد خمسة كيلومترات فقط من موقع آثار الأقدام.

المصدر: "شينخوا"