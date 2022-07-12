تحديد قطعة من قشرة الأرض عمرها 4 مليارات عام تحت أستراليا!

يمكن للعلماء استخدام أدلة مختلفة لمعرفة ما يوجد تحت سطح الأرض دون الحاجة إلى القيام بأي حفر، بما في ذلك إطلاق أشعة ليزر فائقة الدقة على المعادن الموجودة في رمال الشاطئ.

وتم استخدام هذه التقنية في دراسة جديدة تشير إلى قطعة عمرها 4 مليارات عام من قشرة الأرض بحجم أيرلندا تقريبا، تحت غرب أستراليا، وتؤثر على التطور الجيولوجي للمنطقة عبر ملايين السنين.

وقد تكون قادرة على تقديم أدلة حول كيفية تحول كوكبنا من كونه غير صالح للحياة إلى دعمها.

ويعتقد الباحثون أن الامتداد الضخم للقشرة كان سيؤثر بشكل كبير على تكوين الصخور حيث تم خلط المواد القديمة بالجديدة، وظهرت لأول مرة كواحدة من أقدم تكوينات بدايات قشرة كوكب الأرض والتي نجت من العديد من أحداث بناء الجبال.

ويقول طالب الدكتوراه في الجيولوجيا والمعد الرئيسي ماكسيميليان درويلنر، من جامعة Curtin في أستراليا: "عند مقارنة النتائج التي توصلنا إليها بالبيانات الموجودة، يبدو أن العديد من المناطق حول العالم شهدت توقيتا مشابها لتشكيل القشرة في وقت مبكر والحفاظ عليها. ويشير هذا إلى حدوث تغيير كبير في تطور الأرض منذ حوالي 4 مليارات سنة، حيث تضاءل القصف النيزكي، واستقرت القشرة، وبدأت الحياة على الأرض في التأسيس".

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وتم استخدام الليزر لتبخير حبيبات الزركون المعدني المأخوذة من عينات الرمال من الأنهار والشواطئ في غرب أستراليا.

وتُعرف هذه الطريقة تقنيا باسم الاجتثاث بالليزر بمقياس طيف كتلة البلازما المقترن بالحث بالليزر، وتمكن هذه الطريقة العلماء من تحديد تاريخ الحبيبات.

وأعطى هذا الفريق نظرة ثاقبة على القبو البلوري تحت سطح الأرض في هذه المنطقة بالذات - يوضح المكان الذي تآكلت منه الحبوب في الأصل، والقوى المستخدمة في تكوينها، وكيف تشكلت جيولوجيا المنطقة بمرور الوقت.

ويقول مشرف البحث الجيولوجي ميلو بارهام، من جامعة كيرتن: "يبدو أن حافة قطعة القشرة القديمة تحدد حدا مهما للقشرة الأرضية يتحكم في مكان العثور على المعادن المهمة اقتصاديا. والتعرف على بقايا القشرة الأرضية القديمة أمر مهم لمستقبل الاستكشاف الأمثل للموارد المستدامة".

وكما قد تتوقع بعد 4 مليارات سنة، لم يتبق الكثير من قشرة الأرض الأصلية للدراسة، ما يجعل نتائج مثل هذه أكثر إثارة للاهتمام وفائدة للخبراء - ما يمنحنا نافذة مهمة على الماضي البعيد.

ومن الصعب التنبؤ بتحول قشرة الأرض ودوامات الوشاح الساخن تحتها ورسم خريطة بأثر رجعي. وعندما يمكن العثور على أدلة على الحركة الداخلية والجيولوجيا على السطح، فإن العلماء حريصون جدا على الاستفادة منها.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد نتائج الدراسة الموصوفة هنا العلماء الذين يبحثون عن كواكب أخرى - الطريقة التي تتشكل بها هذه الكواكب، وكيف تتشكل قشرتها الأولى، وحتى كيف يمكن أن تنشأ عليها حياة غريبة.

ونُشر البحث في مجلة Terra Nova.

المصدر: ساينس ألرت