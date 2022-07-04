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روسيا.. ابتكار بوليمير بقشور الأرز سريع التحلل

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار بوليمير بقشور الأرز سريع التحلل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تمكن علماء جامعة كوزباس التقنية من ابتكار بوليمير بقشور الصنوبر يتحلل بعد عامين، يصلح لإنتاج الأكياس ومعدات المائدة التي تستخدم مرة واحدة.

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فوائد لا تصدق لقشور جوز الصنوبر


وتقول الباحثة أنجلينا فيتوشكينا، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، "استخدمنا قشور الصنوبر بعد طحنها وخلطها مع البولي إيثيلين، ومن ثم عملنا من الخليط عينات، اختبرناها لمعرفة ما إذا كانت للأكياس والأغلفة المصنوعة منها الخصائص المطلوبة - المتانة مثلا. بعد ذلك دفنت هذه العينات في التربة مدة ثلاثة أشهر، واتضح أنها فقدت 10 بالمئة من كتلتها. أي أنها بعد عامين تتحلل نهائيا، في حين الأكياس الحالية تحتاج إلى أكثر من 100 عام لكي تتحلل".

وتضيف موضحة، توصلنا إلى هذه النتيجة بفضل إضافة نسبة 10 بالمئة فقط من قشور الصنوبر المعالجة إلى الكتلة الكلية. وقد سبق أن استخدمت نفايات أخرى قابلة للتحلل بشكل تجريبي في إنتاج البلاستيك ، ولكنها أدت إلى تدهور كبير في خصائص البوليمر النقي. ويبدو أن النفايات الزراعية من الغابات ملائمة أكثر.

وتقول، "نخطط لاختبار هذه النتائج في مصنع لمعالجة المكسرات، يبيع لب جوز الصنوبر النظيف، ويحرق القشور، من أجل إنتاج أغلفة لتعليب الصنوبر النظيف بحيث يحافظ على جودته ورائحته ونكهته الخاصة".

وتضيف، حاليا يجري الباحثون تجارب جديدة تتضمن زيادة نسبة دقيق قشور الصنوبر إلى 40 بالمئة، حيث من المفروض أن تتحلل الأكياس في هذه الحالة أسرع بكثير، ولكن بشرط الحفاظ على متانتها المطلوبة.

المصدر: tass

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