أولى الحيوانات المتعافية بعد أكبر حدث انقراض على وجه الأرض!

أوشك الانقراض البرمي - الترياسي، الذي وقع منذ نحو 252 مليون سنة، يُعرف باسم "الموت العظيم" بسبب الطريقة التي قضى بها على الحياة على الأرض - على إنهائها تماما.

ومع ذلك، فقد تعافت الحياة، وحدد بحث جديد أن مغذيات الرواسب مثل الديدان - الحيوانات التي تتغذى على المواد العضوية المستقرة في قاع المحيط - كانت أول من ارتد من حيث التنوع البيولوجي.

وتتبع المغذيات المعلقة، التي تتناول وجبة خفيفة من المواد العضوية المعلقة في الماء، بعد ذلك بكثير، وفقا لتاريخ مفصل للممرات والجحور في قاع بحر الصين الجنوبي. وكشف هذا التحليل عن ثروة من أحافير أسماك أو حفريات أثرية - ليست بقايا حيوانية فعلية، بل بقايا نشاط حيواني.

ويقول عالم الحفريات مايكل بينتون، من جامعة بريستول في المملكة المتحدة: "تمكنا من النظر إلى آثار الحفريات من 26 قسما خلال سلسلة الأحداث بأكملها، والتي تمثل 7 ملايين سنة حاسمة من الزمن. وعرضت التفاصيل في 400 نقطة لأخذ العينات، وأعدنا أخيرا بناء مراحل الاسترداد لجميع الحيوانات بما في ذلك القاعيات والنيكتون".

ونظرا لأن الحيوانات الرخوة ليس لديها أي هياكل عظمية لتتركها وراءها، فإن الحفريات الأثرية ضرورية في معرفة كيفية عيش هذه المخلوقات. وتمكن فريق البحث أيضا من دمج أحافير الجسم في دراستهم للنظر في كيفية بدء الأنواع الأخرى في التعافي بمجرد إنشاء مغذيات الرواسب.

ويقول عالم الأحياء القديمة شويكيان فينغ، من جامعة الصين لعلوم الأرض: "أزمة نهاية العصر البرمي - التي كانت مدمرة جدا للحياة على الأرض - كانت ناجمة عن الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات، ولكن قد يتم اختيار الحيوانات التي تصنع أثرا ضدها من قبل البيئة بطريقة لم تكن كائنات الهيكل العظمي كذلك. وتكشف بيانات الحفريات الأثرية الخاصة بنا عن مرونة الحيوانات الرخوة في مواجهة ارتفاع ثاني أكسيد الكربون والاحترار. وربما لعبت دورا في استعادة النظام البيئي القاعي بعد الانقراض الجماعي الشديد، على سبيل المثال، إطلاق الابتكارات التطورية والإشعاعات في أوائل العصر الترياسي".

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ونظر الفريق في أربعة مقاييس مختلفة عند قياس الاسترداد: التنوع (الأنواع المختلفة للحيوان)، والتباين (مدى تنوع هذه الأنواع المختلفة)، وكيف تم استخدام الفضاء (استخدام الفضاء البيئي)، وكيف تم تعديل الموائل بواسطة الحيوان.

وبدأت الحياة تعود أولا في أعمق المياه. وبمجرد أن تتعافى مغذيات الرواسب إلى حد كبير، تبعتها مغذيات مثل bryozoans وذوات الصدفتين - المستقرة إلى حد كبير وغالبا ما تكون متجذرة في قاع المحيط - ولكن بعد ذلك بكثير.

وحتى في وقت لاحق، بدأت الشعاب المرجانية في العودة. واستغرق الأمر ما يقرب من 3 ملايين سنة لتجمعات الرواسب لينة الجسم للعودة إلى مستويات ما قبل الانقراض. وربما كانت مغذيات الرواسب تحدث فوضى في قاع البحر لدرجة أن المياه كانت ملوثة بالطين، أو أن الطين المتخثر يعني أن مغذيات التعليق لا يمكن أن تستقر بشكل صحيح في قاع البحر.

وقتل حدث الانقراض البرمي - الترياسي حوالي 80-90% من الحياة البحرية في كوكبنا، لذلك ليس من المستغرب أن التعافي استغرق وقتا طويلا. ومن خلال إضافة سجلات الأثر الأحفوري إلى البيانات إلى جانب أحافير الجسم، يمكن للعلماء الحصول على صورة أكمل لما حدث بعد ذلك.

ويُعتقد أن تغير المناخ والاحتباس الحراري وانخفاض الأكسجين وزيادة تحمض المحيطات هي الدوافع الأساسية وراء الانقراض الجماعي - وهذا يعني بالطبع أن النتائج هنا يمكن أن تفيدنا بالمزيد حول ما يحدث في العصر الحديث.

ومن خلال فهم كيفية نجاة بعض الحيوانات وتعافيها في أعقاب الموت العظيم، يمكننا بشكل أفضل معرفة كيف يمكن لهذه الكائنات أن تنجو من فترة الاحترار الحالية التي نمر بها، وأي الأنواع يمكن أن تكون أكثر مرونة.

ونُشر البحث في مجلة Science Advances.

المصدر: ساينس ألرت