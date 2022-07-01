العثور على قبر الفايكينغ Bluetooth

يعتقد علماء الآثار أنهم عثروا على قبر الفاكينغ هارالد غورمسون، الملقب بـ Bluetooth.





وتشير صحيفة The first news، إلى أن علماء الآثار يعتقدون أنهم عثروا على المكان الذي دفن فيه ملك الفايكينغ هارالد غورمسون (930-986) الذي كان يلقب بالأسنان الزرقاء، الذي سميت على شرفه تقنية Bluetooth اللاسلكية للاتصالات.

إقرأ المزيد

ويشير مارك كريدا، رئيس فريق البحث، إلى أنه عثر على القبر بمساعدة قمر صناعي.

ويقول، "في تخصص، اقتصرت فيه الاكتشافات تقليديا على حفريات تبلغ مساحتها مترين مربعين، ساعدت الصور التي التقطت باستخدام التكنولوجيا الحديثة، على اكتشاف تلة يعتقد أنها مكان دفن هارالد بلوتوث".

وتقع هذه التلة في قرية فيكوفا البولندية، حيث بنيت في العصور الوسطى كنيسة صغيرة بالقرب منها. وقد عثر بالقرب من هذا المكان عام 1841 على القرص الذهبي للملك هارالد بلوتوث.

ووفقا لبعض الباحثين، صنع الكهنة المحليون هذا القرص بعد مضي 70 عاما على موته، ووضعوه في سرداب هارالد. وقد أصبح هذا القرص دليلا في البحث عن التلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هارالد لقب بـ Bluetooth بسبب أسنانه الزرقاء. ويعود الفضل له في توحيد الدول الاسكندنافية عن طريق إدخال الديانة المسيحية.

المصدر: نوفوستي