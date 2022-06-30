الكشف عن ممرات مخفية ربما استخدمت في طقوس غريبة وقديمة!

كشف علماء الآثار عن مجموعة من الممرات والمعارض المخفية في عمق مجمع معبد Chavín de Huántar القديم في جبال الأنديز في بيرو.

ويعتقد الباحثون أن شبكة الغرف وصالات العرض كانت تستخدم في الطقوس الدينية، ومن المحتمل أن تشمل العقاقير المخدرة. إنها المرة الأولى منذ حوالي 3000 عام التي يتم فيها استكشاف هذه الهياكل الخفية الخاصة؛ قال جون ريك، عالم الآثار بجامعة ستانفورد الذي يقود البحث، إن بعض الغرف المظلمة والمعزولة ربما تم استخدامها للحرمان الحسي، بينما يبدو أن بعض صالات العرض الأكبر حجما استخدمت لعبادة الأصنام.

قوال لـ "لايف ساينس" في رسالة بريد إلكتروني: "هذه ممرات وغرف وزنازين ومنافذ مبطنة بالحجارة، كبيرة بما يكفي للسير من خلالها، ومغطاة بعوارض حجرية".

وأوضح ريك أن الممرات المكتشفة حديثا لم تكن أنفاقا صارمة، لأنها لم تحفر في الأرض. وبدلا من ذلك، تم تشييدها عمدا داخل كتلة مجمع المعبد الضخم حيث بُني على مراحل بين 1200 قبل الميلاد و200 قبل الميلاد.

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وقال إن بعض الغرف كانت تبدو في الأصل غرفا بالقرب من السطح كان من الممكن الوصول إليها لبعض الوقت بأسقف شديدة التحمل وممرات دخول ممتدة. ويصل طول الممرات إلى 300 قدم (100 متر)، لكن العديد منها ملتوي بزوايا قائمة ومستويات متعددة.

وقال ريك إنه عثر على ما مجموعه 36 غرفة وممرات مرتبطة بها في Chavín de Huántar على مدار 15 عاما من الحفريات، ولكن تم اكتشاف هذه الشبكة الأخيرة قبل بضع سنوات فقط.

ويعتقد علماء الآثار أن Chavín de Huántar كان مركزا دينيا لشعب Chavín الغامض، الذين عاشوا في الأجزاء الشمالية والوسطى من بيرو الآن منذ ما بين 3200 و2200 عام، وفقا لموسوعة بريتانيكا.

ويقع المجمع على بعد حوالي 270 ميلا (430 كيلومترا) شمال ليما، في واد جبلي على ارتفاع أكثر من 10000 قدم (3000 متر)، وهو الأكبر من بين العديد من مواقع Chavín الدينية التي تم العثور عليها حتى الآن.

وقال ريك إن الممرات الأخيرة العميقة داخل المجمع تم اكتشافها لأول مرة في عام 2019، واستُكشفت في البداية بكاميرا يتم التحكم فيها عن بُعد.

وقال إن قيود "كوفيد-19" حالت دون مزيد من الاستكشاف حتى مايو من هذا العام، عندما تمكن علماء الآثار من دخول الممرات لأول مرة منذ أن تم إغلاقها على ما يبدو قبل حوالي 3000 عام.

ولا يعرف الكثير عن معتقدات Chavín، ولكن يبدو أن المقاطع والمعرض المكتشفة حديثا كان لها هدف ديني، مثل الغرف الأخرى الموجودة في الماضي في Chavín de Huántar.

واستخدمت غرف أخرى للعبادة أو لتخزين معدات الطقوس، بما في ذلك الأبواق الزخرفية المنحوتة الشهيرة المصنوعة من أصداف المحار العملاقة التي تم اكتشافها بأعداد كبيرة في Chavín de Huántar والتي يبدو أنها استخدمت في الاحتفالات هناك.

المصدر: ساينس ألرت