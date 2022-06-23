غابات روسيا تمتص 200-400 مليون طن من الكربون سنويا

أعلن سيرغي بارتاليف، كبير الباحثين في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن غابات روسيا تمتص سنويا 200-400 مليون طن من الكربون، اعتمادا على الطقس وعدد الحرائق.

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ويشير بارتاليف، خلال لقاء الطاولة المستديرة- "المستقبل النظيف: دور الغابات في تحقيق محايدة الكربون بروسيا"، إلى أنه "إذا نظرنا إلى ديناميكية احتياطي الكربون في الغابات، فسنرى أنها بصورة عامة إيجابية. وأكثر من هذا، هي أعلى من البيانات الرسمية، المتوفرة في الوقت الحاضر. ووفقا لتقديراتنا، خلال أعوام 2002-2019 امتصت الغابات في المتوسط 200 مليون طن من الكربون سنويا، بينما في بعض السنوات الأكثر إنتاجية، عندما يقل عدد الحرائق ويكون الطقس ملائما، يمكن أن يتضاعف هذا الرقم ، ويمكن أن يتجاوز 400 مليون طن من الكربون سنويا. هذه المعلومات تعطينا إمكانية للبحث عن استراتيجية لإدارة الغابات ".

ويضيف، ولكن في نفس الوقت أظهر البرنامج العلمي "المرصد العلمي الفضائي لكربون الغابات الروسية" ، الذي دخل عامه الرابع الآن، أن مساحة الغابات الروسية تقلصت خلال القرن الماضي، بسبب الحرائق.

ويقول، "لقد تعلمنا تحديد مكان الغابات وتكوين أنواعها والاحتياطي وعمرها وإنتاجيتها وغير ذلك، ما يعطينا إمكانية لتقييمها من وجهة نظر ديناميكية - على المستوى الوطني ومن حيث امتصاص الكربون. فإذا ألقينا نظرة على الخط البياني، فسوف نرى أن مساحة الغابات تتقلص بسرعة. ولكن من جانب آخر سنرى زيادة تأثير الحرائق في الغابات. ولكن هناك شريطا ضيقا في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا وغرب سيبيريا تتزداد فيه مساحة الغابات على حساب الأراضي الزراعية المتروكة".

المصدر: تاس