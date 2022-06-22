 
مباشر

هولندا.. اكتشاف معبد روماني عمره 2000 عام

العلوم والتكنولوجيا

هولندا.. اكتشاف معبد روماني عمره 2000 عام
youtube.com
صورة من الموقع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ta3z

عثر علماء الآثار في هولندا على معبد روماني عمره ألفا عام بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

إقرأ المزيد
الصين.. العثور على خزانة قديمة تحتوي على قطع ذهبية وبرونزية
الصين.. العثور على خزانة قديمة تحتوي على قطع ذهبية وبرونزية



وتشير الوكالة الوطنية الهولندية للتنمية الثقافية، إلى أنه عثر على المعبد بالصدفة، خلال عمليات استخراج الطين في قرية Herven-emeling، في مقاطعة جيلديرلاند، القريبة من الحدود الألمانية. وكانت هذه المنطقة أثناء إنشاء المعبد هي حدود الإمبراطورية الرومانية، حيث عثر بجانبه على مبنى نقطة حدودية محصنة. وقد تمكن الباحثون من اكتشاف مبنى معبدين يعودان إلى الفترة بين القرنين الأول والرابع الميلادي.

ويتميز المعبد الأول بسقف قرميدي ووجود لوحات فنية من الجص على جدرانه. أما المعبد الثاني فيتميز بصغر حجمه. وبالإضافة إلى ذلك عثر علماء الآثار على قطع من تماثيل الآلهة وبلاطات عليها نقوش وكتابات، وكذلك على حفر كانت تستخدم لإشعال نيران القرابين.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا