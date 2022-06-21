تحذير: أيام الثلج في جبال الألب ستنخفض للنصف دون اتخاذ إجراءات أسرع لوقف تغير المناخ

حذرت دراسة جديدة من أن عدد أيام الغطاء الثلجي في جبال الألب سينخفض ​​إلى النصف دون اتخاذ إجراءات أسرع لوقف تغير المناخ.

وقال الباحثون إن دول جبال الألب الجنوبية، بما في ذلك أجزاء من فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا، ستتأثر بشكل خاص دون خفض الانبعاثات.

وعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بمقدار 7.2-9 درجة فهرنهايت (4-5 درجات مئوية)، فقد تفقد سلوفينيا 54 يوما من الثلج سنويا - 68% - على ارتفاع 4920 قدما (1500 متر)، بينما ستخسر فرنسا 116 يوما من الثلج عند 11480 قدما (3500 متر)، أو 34٪ من أيام الثلج.

لكن الخبراء قالوا إنه إذا تم الوفاء بأهداف انبعاثات اتفاقية باريس، فإن هذا سيوفر 80% من الأيام الحالية بغطاء ثلجي.

إقرأ المزيد

وأضافوا أن فقدان الثلوج سيؤثر على صناعة التزلج والطبيعة واستخدام المياه في اتجاه مجرى النهر، كما يتسبب في حد ذاته في مزيد من الاحترار.

وقال المعد الرئيسي الدكتور مايكل ماتيو، من Eurac Research في إيطاليا: "توقعت حدوث انخفاضات في الغطاء الثلجي، لكن التغييرات التي وجدتها هذه الورقة في ظل سيناريو الاحترار القوي - 4-5 درجات مئوية - مرتفعة للغاية. ومن ناحية أخرى، هناك هامش كبير من المدخرات المحتملة، إذا كان الاحترار محدودا في إطار اتفاقية باريس - ما يبعث الأمل".

ولن تُستثنى بلدان جبال الألب الشمالية دون اتخاذ إجراءات، حيث خسرت ألمانيا 27 يوما من الثلوج (79% من أيام الثلج الحالية) عند 1640 قدما (500 متر)، و57 يوما أو 49% على ارتفاع 4920 قدما (1500 متر)، و78 يوما (32%) على ارتفاع 8200 قدم (2500 متر)، وفقا للدراسة.

ويقول العلماء إن درجة حرارة الكوكب ارتفعت 2.16 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) حتى الآن بسبب النشاط البشري، وستتخذ إجراءات سريعة ومنسقة لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في البقاء "أقل بكثير" من 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية).

ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة Hydrology and Earth Sciences.

المصدر: ديلي ميل