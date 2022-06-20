علماء الآثار يعثرون على حوض فريد لبناء السفن يعود للفايكنغ

عثر علماء الآثار بجامعة ستوكهولم في جزيرة بيركا السويدية على حوض فريد لبناء السفن يعود للفايكينغ.

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ويشير موقع الجامعة الرسمي، إلى أن الحوض يقع على جزيرة بيركا، حيث كانت تقع مدينة بيركا القديمة التي كانت تعتبر مركزا تجاريا رئيسيا للفايكينغ خلال أعوام 800-975 ميلادية.

ويقول البروفيسور سفين ايساكسون، "لم يسبق لنا أن عثرنا على مثل هذا الموقع الفريد. إنه الأول من نوعه".

ويبدو حوض بناء السفن وكأنه حفرة مبطنة بالحجر وفي قاعها قارب. كما عثر العلماء على عدد كبير من المسامير وأحجار الشحذ والتنعيم من السليكون ومعدات أخرى لمعالجة الأخشاب. وجميع هذه الاكتشافات تشير إلى أن الفايكينغ كانوا يبنون ويصلحون سفنهم في هذا المكان.

ويستمر علماء الآثار في دراسة الموقع من أجل تحديد المسموح لهم بالرسو في حوض بناء وإصلاح السفن المكتشف.

المصدر: نوفوستي