روسيا.. العثور في جزيرة روسكي على عظام إكثيوصور عمرها 230 مليون عام

عثر طلاب كلية الأحياء على ساحل جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، على قطعتين من أضلاع أكثيوصور عمرها 230 - 240 مليون عام.

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ويشير ممثل أكواريوم بريمورية في حديث إلى وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "طلاب كلية الأحياء الذين كانوا في فترة تدريب وتطبيق على جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، عثروا على قطعتين من الهيكل العظمي لحيوان الاكثيوصور، وتبين لاحقا أنها قطعتان من أضلاعه عمرها 230-240 مليون عام".

ووفقا له، نقلت القطعتان إلى غرفة في الأكواريوم، حيث تعالج وبعد الانتهاء من دراستها بصورة مفصلة من قبل المختصين في الزواحف القديمة، ستعرض في متحف أكواريوم بريمورية.

والإكثيوصورات هي مجموعة من الزواحف البحرية المنقرضة التي كان لها شكل مشابه لشكل الأسماك والدلافين، وفي عام 2014 عثر على أول بقايا لهذا الحيوان في جزيرة روسكي، وفي عام 2020 عثر على بقايا ثانية عمرها 247 مليون عام. والاكتشاف الحالي هو الثالث على هذه الجزيرة.

المصدر: نوفوستي