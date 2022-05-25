روسيا.. العثور على سيف يعود إلى فترة الممالك الثلاث في كوريا

أعلن متحف تاريخ الشرق الأقصى الروسي، أن أحد سكان قرية بوكروفكا بمنطقة بريموريه عثر خلال حرث حقله على سيف قديم يعود لعصر الممالك الثلاث في كوريا.

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وجاء في بيان المتحف، "جددت القطعة الأثرية الفريدة من نوعها معروضات متحف تاريخ الشرق الأقصى، عندما أهدى المواطن دميتري سينيلنيكوف أحد سكان بوكروفكا، السيف الذي عثر عليه في حقله. يقدر العمر المبدئي لهذا السيف بأكثر من 1500 عام".

ويقول مصدر في المتحف، "اتضح بعد دراسة هذا السيف بصورة أولية، أنه يعود لعصر الممالك الثلاث التي كانت قائمة في جنوب منشوريا وفي شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من القرن الأول قبل الميلاد ولغاية القرن السابع الميلادي. وهذا السيف يعود للفترة بين القرنين الخامس والسابع الميلادي".

ويشير المصدر، إلى أن السيف سيدرس بصورة مفصلة في البداية ومن ثم يسلم بعد ترميمه إلى مؤسسة المتاحف الروسية، ومن المحتمل عرضه في قاعة "سحر النصل" للأسلحة.

المصدر: نوفوستي