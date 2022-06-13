العالم يشهد أول بدر عملاق من أصل اثنين لعام 2022 مع ظهور "قمر الفراولة"

تحدث مرحلة القمر المكتمل تقريبا كل 29.5 يوما، وسيشهد عشاق الفلك قريبا ظهور البدر في 14 يونيو، والذي يلقب بـ"قمر الفراولة".

وسيصل القمر إلى ذروة اكتماله يوم الثلاثاء، لكنه سيظهر أيضا ساطعا وممتلئا يومي الاثنين والأربعاء.

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ومن المتظر أن يرى الناس في جميع أنحاء العالم ظاهرة القمر العملاق، حيث سيبدو أكبر وأكثر لمعانا من المعتاد. ويقول الخبراء إنه سيكون أكثر إشراقا بنسبة 30% مقارنة بوجوده في أبعد نقطة في مساره حول الأرض.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب ما يكون إلى الأرض وفي نفس الوقت يكون القمر كاملا، ما يجعله يبدو أكبر بكثير وأكثر إشراقا من المعتاد.

وسيكون بدر هذا الشهر أول قمر عملاق من أصل اثنين سيزينان سماء الأرض هذا العام. وسنشهد ثاني قمر عملاق يوم الأربعاء، 13 يوليو.

ويُطلق على أقرب نقطة للقمر إلى الأرض اسم نقطة الحضيض، حيث سيكون على بعد نحو 363300 كيلومتر (226000 ميل) من الأرض.

ويشار إلى أن ظاهرة "وهم القمر" أيضا، ستجعل البدر يبدو أكبر بكثير عندما يكون بالقرب من الأفق.

وتتمثل هذه الظاهرة في خداع بصري يبدو فيه القمر أكبر بالقرب من الأفق منه حين يرتفع في السماء.

ومنحت القبائل الأمريكية الأصلية، بدر شهر يونيو اسم قمر الفراولة كونه يتزامن مع موسم حصاد الفراولة الصيفي في أمريكا الشمالية.

ويشير تقويم المزارعين أيضا إلى أن هذا القمر العملاق المحدد كان له عدد من الأسماء في الماضي، والتي تشمل اسم "قمر الذرة الخضراء"، و"قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل"، وذلك نظرا لأنه يتزامن مع الوقت الذي ينضج فيه العسل، وربما يرتبط هذا الاسم بعبارة "شهر العسل"، بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو، فيما وصفت ناسا "قمر العسل" بأنه "أحلى" قمر في السنة.

المصدر: ذي صن