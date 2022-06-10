سوريا.. اكتشاف أحد أقدم المدافن الإسلامية في بلاد الشام

أعلنت مجلة Nature أن العلماء اكتشفوا إحدى أقدم المدافن الإسلامية في بلاد الشام في موقع أثري جنوب سوريا.

وتبعا للمجلة فإن "الدراسات التي أجراها فريق دولي من العلماء بينت أن تاريخ الدفن في المدفن المذكور يقارب الـ 1300 سنة".

وأشارت المجلة "إلى أنه سبق العثور على رفات شخصين مدفونين في موقع الحفريات المذكور بمنطقة تل قراصة بمحافظة السويداء السورية، وعثر على الرفات في قبرين مختلفين يعود تاريخهما إلى نهاية القرن السابع-بداية القرن الثامن، أي إلى عهد الخلافة الأموية في العالم العربي".

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وقال العلماء للمجلة "نتائج تحاليل الكربون المشع ونوع الدفن يتطابق مع إحدى أقدم المدافن العربية الإسلامية في بلاد الشام، ومن المثير للاهتمام أننا وجدنا تطابقا جينيا في الرفات التي عثر عليها في الموقع مع النمط الجيني لشعوب المملكة العربيية السعودية، وليس مع جينات معظم سكان بلاد الشام من المناطق المجاورة..وقبل الدفن تم لف جثماني الشخصين المتوفين ووضع رأسيهما باتجاه مكة".

وتبعا للعلماء "فإن اكشافهم هذا يوفر بشكل عام معلومات إضافية حول الاعتماد المبكر لبعض طقوس الدفن لدى المسلمين، والتي تم اتباعها حتى في بعض المناطق النائية".

المصدر: نوفوستي