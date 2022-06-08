سوريا تتسلم 20 قطعة أثرية بعد ترميمها في براغ

أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع بروتوكولات استلام 20 قطعة أثرية سورية، بعد ترميمها في جمهورية التشيك.

وقالت الوزارة إنه تم اليوم في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ، الإعلان وتوقيع بروتوكولات استلام تلك القطع، بعد "ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي، وستتم إعادتها إلى سوريا".

ونقلت صفحة الوزارة عن مدير المتحف الوطني التشيكي، ميخال لوكيش، في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم، أن "هذا الأمر هو حدث هام جدا، ويعتبر تتويجا للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا منذ خمس سنوات".

وأضاف أنه "سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سوريا لعرضها أمام الزوار".

المصدر: RT