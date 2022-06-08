 
مباشر

سوريا تتسلم 20 قطعة أثرية بعد ترميمها في براغ

أخبار العالم العربي

سوريا تتسلم 20 قطعة أثرية بعد ترميمها في براغ
إحدى القطع الأثرية السورية ـ (وزارة الخارجية السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t72z

أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع بروتوكولات استلام 20 قطعة أثرية سورية، بعد ترميمها في جمهورية التشيك.

وقالت الوزارة إنه تم اليوم في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ، الإعلان وتوقيع بروتوكولات استلام تلك القطع، بعد "ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي، وستتم إعادتها إلى سوريا".

ونقلت صفحة الوزارة عن مدير المتحف الوطني التشيكي، ميخال لوكيش، في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم، أن "هذا الأمر هو حدث هام جدا، ويعتبر تتويجا للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا منذ خمس سنوات".

وأضاف أنه "سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سوريا لعرضها أمام الزوار".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا