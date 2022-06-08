صحيفة أمريكية: منظومة "إس – 500" تلعب دورا محوريا في الدفاعات الجوية الروسية

قالت بوابة 19FortyFive الإلكترونية الأمريكية إن منظومة "إس - 500" (بروميتاي) الروسية للدفاع الجوي تعتبر من أكثر المنظومات إتقانا وقدرة في الدفاع الجوي الروسي.

وأضافت أن "إس – 500" التي تمتلك إمكانات هائلة ستلعب دورا محوريا في نظام الدفاع الجوي والدرع الصاروخية الروسية.

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وأشارت البوابة إلى غياب مواصفات تفصيلية لتلك المنظومة الروسية، وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام فإن "إس -500" تمتلك نوعيْن من الصواريخ بعيدة المدى من طرازي "40Н6M" و77Н6" وكذلك عددا كبيرا من الرادارات المطوّرة يخصص كل منها لكشف ومرافقة نوع واحد من الأهداف الجوية.

ويمتد مدى عمل المنظومة، حسب البوابة الإلكترونية، إلى 600 كلم. أما الارتفاع الذي تعترض عليه الأهداف فيصل 200 كلم.

وبمقدور "بروميتاي" اعتراض الطائرات الشبحية والصواريخ الباليستية وفرط الصوتية وحتى الأقمار الصناعية المحلّقة في مدارات الأرض المنخفضة.

وأوضحت البوابة أن "بروميتاي" لن تحل محل أية منظومة قديمة، بل ستعمل على تنفيذ مهام تعجز منظومة "إس – 400" أو منظومة " آ-135" الإستراتيجية عن تنفيذها.

وستسلم "إس – 500" أولا، حسب البوابة الإلكترونية، لمنطقة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية في موسكو وضواحيها. وبعد إرضاء احتياجات الجيش الروسي بها ستورّد المنظومة إلى بلدان أخرى مع العلم أن الهند وتركيا قد أبديتا اهتماما بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا