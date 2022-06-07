الأوكرانيون ينصبون راجمة صواريخ على سيارة بيك آب يابانية

بدأت وحدات الجيش الأوكراني تستخدم راجمات صواريخ تشبه منصاتها تلك التي يستخدمها الإرهابيون في كل من سوريا والعراق وليبيا.

ولهذا الغرض تم نصب منصات دوّارة لراجمات الصواريخ على سيارة بيك آب Mitsubishi L200 يابانية الصنع.

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ولتلك المنصة 14 ماسورة مخصصة لإطلاق الصواريخ غير الموجهة عيار 80 ملم من طراز C-8 والتي استخدمتها في أفغانستان طائرات "سو-17"، "سو-25"، "ميغ-23""، "ميغ – 27" ومروحيات "مي – 24" و"مي – 8" السوفيتية.

ثم تم نصبها على شاحنات "أورال-4320" ومدرعات الاستطلاع "بي إر دي إم – 2" ودبابات "تي -62" المتوسطة التابعة للجيش السوفيتي.

وبعد ذلك سجل المحللون العسكريون استخدام تلك المنصات براجمات الصواريخ في بعض النزاعات التي اندلعت على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق.

وفي القرن العشرين بدأت التشكيلات غير الشرعية، بما فيها في إفريقيا والشرق الأوسط، تزوّد عرباتها بالمنصات المذكورة.

أما أوكرانيا فحاولت أولا نصب صواريخ C-5 غير الموجّهة عيار 57 ملم على شاحنة " فولين" الصغيرة أوكرانية الصنع. لكن التجربة باءت بالفشل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا