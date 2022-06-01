"موز كاذب" وحشرات! .. هذا ما سيأكله البشر في عام 2050 لحل مشكلة نقص الغذاء

تشير العديد من البحوث والدراسات إلى أن نمو السكان وتغير المناخ سيعملان جنبا إلى جنب لإجبار البشر على إيجاد مصادر جديدة للغذاء.

وتقول دراسة جديدة إن الفاكهة التي غالبا ما يشار إليها باسم "الموز الكاذب"، الموجودة في إفريقيا، لديها القدرة على حل مشكلة نقص الغذاء الذي يمكن أن يسببه تغير المناخ والجفاف.

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"الموز الكاذب"

يحمل هذا النبات اسم "الإنست" (enset) أو "الموز الكاذب"، هو محصول إثيوبي لديه القدرة على إطعام أكثر من 100 مليون شخص.

ويقول موقع Atlas Obscura إن هذا النبات يشبه البطاطا أكثر من كونه موزا بأساليب تحضير مختلفة تنتج قواما غذائيا مختلفا. وعلى عكس الموز، لا يمكن أكل ما بداخله، ولكن، بدلا من ذلك، يمكن تخمير جذوره وسيقانه لصنع العصيدة والخبز.

وباستثناء البذور، يمكن سلق باقي أجزاء النبات الصالحة للأكل. وشرح باحث يدرس "الإنست" في حديث لشبكة "بي بي سي": "إنه يحتوي على بعض السمات غير العادية حقا التي تجعله فريدا تماما كمحصول. تزرعه في أي وقت، وتحصده في أي وقت وهو نبات معمر. لهذا يسمونه شجرة مضادة للجوع".

ويميل هواة الطعام الإثيوبي إلى تخمير النبات لعدة سنوات لتحسين النكهة لاستخدامه في مجموعة متنوعة من الأطعمة.

وأظهر بحث جديد أن هذا النبات قادر أيضا على تحمل مجموعة واسعة من الظروف، ما يجعله محصولا مثاليا للزراعة في مساحات شاسعة من إفريقيا، وفقا لتقرير صحيفة "التلغراف".

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ويُعرف النبات باسم "العشب أحادي الكربوهيدرات"، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموز ويوفر مصدرا للنشا لأكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

اللحوم البديلة

تشكل صناعة إنتاج اللحوم ضغوطا على البيئة، وستكون صعبة أو حتى من المستحيل استدامتها لعقود في المستقبل.

وكتب ديفيد كابلان، الأستاذ في جامعة تافتس، في دراسة للمعهد الوطني للأغذية والزراعة "مع زيادة عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، يجب أن يرتفع إجمالي إنتاج الغذاء واللحوم بنسبة 70 و100%، على التوالي، لتلبية الطلب العالمي".

ولحسن الحظ، فإن اللحوم البديلة متوفرة بالفعل في السوق.

الحشرات

تقول Illegal Oats، وهي علامة تجارية تقوم بإضافة الحشرات إلى منتجات الغرانولا (ترتكز على الشوفان والفواكه الجافة الممزوجة بالعسل)، إن الحشرات يمكن أن يكون لها تأثير كبير في اتباع نظام غذائي مستدام.

وكتبوا: "إن الحشرات التي تستخدمها Illegal Oats، وهي ديدان الوجبة (mealworms)، تحتوي على 56% من البروتين. وهذا يعني أنه بدلا من الحاجة إلى تناول اللحوم كمصدر رئيسي للبروتين في وجباتنا الغذائية، يمكننا استبدال ذلك بالحشرات".

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن ملياري شخص يأكلون الحشرات بالفعل في نظامهم الغذائي.

ومن الناحية الاقتصادية، تعتقد منظمة الأغذية والزراعة أن صناعة الحشرات الصالحة للأكل قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد ثماني سنوات فقط من الآن.

وستساهم عادات الأكل المستدامة في الحد من آثار تغير المناخ وعكس مسارها، ونأمل أن تقضي على ندرة الغذاء في هذه العملية.

المصدر: ذي صن