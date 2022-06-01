خبراء: "الكلب الذئبي" عاجز عن لعب دور المدرعة الأوكرانية

تحاول التشكيلات الأوكرانية المحلية استخدام شاحنات Wolfhound (الكلب الذئبي) البريطانية الثقيلة المورّدة إلى أوكرانيا على شكل ناقلات الأفراد المدرعة.

وقد أظهر فيديو تم تصويره في الخطوط الخلفية للجيش الأوكراني مقاتلين يتدربون على الرماية أثناء الحركة وهم يركبون الشاحنة المذكورة.

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يذكر أن Wolfhound تم تصميمه على أساس منصة مدرعة "ماستيف" البريطانية التي تعتبر بدورها نسخة من مدرعة Cougar صُنعت أخذا في الاعتبار خبرة المعارك في العراق وأفغانستان.

ومن مميزات المدرعة وجود منصة مكشوفة تتسع لـ6 أطنان من الحمولة حلت محل قسم الإنزال المغلق الذي يتسع لـ 8 أفراد.

وبلغ وزن السيارة ثلاثية المحاور 25000 كلغ، قدرة محركها 330 حصانا، السرعة القصوى في الطريق المعبدة 90 كلم/ساعة، وتم تزويدها برشاش Browning M2HB عيار 12.7 ملم.

وتم تركيب شبكات مقاومة للقذائف الجوفاء على جنبي العربة وفي مقدمتها، ما يعد غير كاف للتصدي لنيران قاذفات القنابل، كما يعد الجانبان الحديديان لصندوق السيارة حماية غير كافية، لذلك قام المقاتلون بتعزيزهما بأكياس الرمل.

ومن غير المستبعد أن يعطي استخدام سيارات كهذه، بدلا من المدرعات الكثيرة التي خسرها الجيش الأوكراني، نتيجة مطلوبة، إذ أن مثل هذه العربات الضخمة لا تخصص لخوض القتال في الخطوط الأمامية.

ويعتبر الخبراء أن سبب توريدها هو نية الجيش البريطاني التخلص من تلك الشاحنات الثقيلة غير الفعالة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا