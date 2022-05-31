الجيش الروسي يستخدم في أوكرانيا ألغاما ذكية مضادة للدبابات

بدأت وحدات الهندسة العسكرية الروسية تستخدم في أوكرانيا ألغام " بي تي كا إم – 1 إر" الذكية المضادة للدبابات.

ودخلت تلك الألغام عام 2020 الخدمة في القوات البرية الروسية. وبمقدورها إصابة المدرعات في أكثر أماكن الدبابة عرضة وهي برجها وهيكلها.

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وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن تلك الألغام استخدمت لأول مرة في محافظة كييف الأوكرانية.

ويشار إلى أن روسيا أعلنت عن تصنيع لغم ذكي عام 2018. وتم الكشف عن اللغم لأول مرة خارج روسيا في معرض EDEX-2021 في مصر.

يذكر أن لغم " بي تي كا إم – 1إر" عبارة عن حاوية متفجرات مزوّدة بمستشعرات صوتية تتأثر بهزات أرضية. أما رأس اللغم فتم تزويده بمستشعرات عاملة بالموجات تحت الحمراء وموجات الرادار.

وقال ناطق باسم شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة إن مبدأ عمل اللغم بسيط حيث يُزرع يدويا على مسافة تتراوح بين 5 أمتار و50 مترا من مسار محتمل للدبابات وغيرها من المدرعات، ثم يتم تمويهه ويختار الهدف بناء على قراءة مستشعرات الهزات الأرضية وصوت المحرك وغيرها من المواصفات. وتقوم المستشعرات بمسح الأرض على مسافة 250 مترا من مكان زرع الألغام.

وعند اقتراب مدرعات العدو إلى مسافة 50 مترا يعطي مستشعر الهدف أمرا بإطلاق لغم يحلق بمسار باليستي ويحمل 2800 غرام من المتفجرات. أما المستشعرات الحرارية والرادارية فلا تزال في مسح سطح الأرض. وبعد اكتشاف الدبابة تتم إصابتها من الأعلى. وتكفي حشوة المتفجرات لخرق 70 ملم من الدروع.

جدير بالذكر أن اللغم يزوّد بجهاز تفجير ذاتي يعمل للحيلولة دون تشكيل خطر على السكان المدنيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا