نزال بين "سو- 35" و"سو-27" في الأجواء الأوكرانية

تحدث طيار مقاتلة "سو-35" الطيار الروسي ألكسندر عن مبارزات تحدث في أجواء أوكرانيا بين مقاتلات "سو-35" الروسية من جهة ومقاتلات "سو-27" الأوكرانية سوفيتية الصنع من جهة أخرى.

وقال في لقاء على قناة "زفزدا" إن مقاتلة "سو- 35" تزرع ذعرا بين الطيارين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن "سو-27" الأوكرانية تغادر عاجلا منطقة التدمير بمجرد تلقي معلومات من الأرض عن وجود مقاتلات "سو-35" الروسية في السماء.

وقال إن مثل هذا التصرف لسلاح الجو الأوكراني يعطي ثقة فائقة للطيارين الروس الشباب الذين لا يرتكبون أخطاء عملية عند تنفيذ المهام القتالية.

وأوضح قائلا:" بعد تنفيذ المهمة القتالية يجري كل مرة تحليل العمل القتالي، ويتم كشف الإيجابيات والسلبيات التي تسلم فورا لأفراد الطواقم التي تتهيأ للقيام بطلعات قتالية.

يذكر أن سلاح الجو الأوكراني لم تبق لديه في الوقت الراهن إلا مقاتلات معدودة من طراز "سو-27" و"سو- 25" و"ميغ - 29". وقد حقق سلاح الجو الروسي منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة تفوقا تاما في الجو.

جدير بالذكر أن سو- 35" هي مقاتلة روسية من الجيل 4++ تتميز بقدرة فائقة على المناورة السريعة، ما يضمن لها التفوق على كل المقاتلات من هذا الصنع. وتم تزويدها بنظام القيادة الرقمي المعلوماتي وبرادار ذي هوائي شبكي وبمحركات جديدة ذي اتجاه دوار لقوة الدفع، فضلا عن صواريخ "جو - جو" بعيدة وقصيرة المدى، وصواريخ "جو - أرض" الموجهة فائقة الدقة، وغير الموجهة.

وقامت المقاتلة عام 2008 بأول رحلة جوية لها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا