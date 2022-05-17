صحيفة أمريكية تُدرج "سو- 35" و"ميغ - 31" على قائمة أخطر خمس مقاتلات

أدرجت صحيفة Military Watch "سو-35" و"ميغ – 31" على قائمة المقاتلات الخمس التي تشكّل خطورة قصوى على سلاح الجو الأمريكي.

J-20

تضمنت القائمة مقاتلة J-20 الصينية التي أصبحت طائرة ثانية للجيل الخامس بعد "إف – 35" الأمريكية، وقد تم تصميم محركات خاصة بها تمكّن المقاتلة من التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت من دون تشغيل الفورساج.

ياندكس

"ميغ – 31"

وتشغل المرتبة الثانية في القائمة مقاتلة "ميغ – 31" التي لا تزال طائرة واعدة على الرغم من عمرها، وهي طائرة المعركة الجوية والقوة الكبيرة للأسلحة والقدرة على إطلاق الصواريخ فرط الصوتية، بما في ذلك إلى الفضاء.

J-16

J-16 هي نموذج صيني مطوّر شبحي لـ"سو-35"، بصفتها أسطورة لصناعة الطائرات السوفيتية.

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سو-35

هي كذلك نسخة مطوّرة روسية لـ"سو- 35" تم تزويدها برادارات حديثة ومحطة لكشف الأهداف. وسيوسّع تزويدها المتوقع بصواريخ "إر – 37" و"كا – 77" القوية إمكانات الطائرة وسيزيد من قابليتها للتصدير.

J-10

J-10 هي مقاتلة خفيفة صينية لجيل 4 ++ وتم تزويدها بأجهزة الحرب الإلكترونية الحديثة وطيف واسع من الصواريخ. وإضافة إلى ذلك فإنها تعد أقل تكلفة في الإنتاج والصيانة، مقارنة بـJ-16.

المصدر: روسيسكايا غازيتا