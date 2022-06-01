سلاح البحرية الأمريكي يتسلم غواصة نووية جديدة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا غواصة نووية جديدة من نوع "فرجينيا".

وجاء في منشور على الموقع: "في قاعدة الغواصات التابعة لسلاح البحرية الأمريكي في نيولندن أقيمت مؤخرا احتفالية خاصة لتسليم الجيش الأمريكي غواصة حربية جديدة من نوع فرجينيا من فئة Block IV المعدّلة".

وأشار الموقع إلى أن غواصة SSN-793 الجديدة هي الغواصة رقم 20 من نوع فرجينيا التي يتم تصنيعها لصالح سلاح البحرية الأمريكي، وثالث غواصة في تاريخ البلاد يطلق عليها اسم "أوريغون"، وتبعا للخبراء فإن غواصات Block IV تمتاز عن غواصات "فرجينيا" التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 115 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 134 شخصا، والحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص لعمق 500 م تحت سطح الماء، أما منظومة تسليحها فتضم صواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا