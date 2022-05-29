ابتكار روبوتات صغيرة بأرجل يتم التحكم بها عن بعد

ابتكر علماء جامعة نورث وسترن في إلينوي أصغر روبوت في العالم يشبه سرطان البحر، يمشي على أرجل يتم التحكم بحركته عند بعد.





وتشير مجلة Science Robotics، إلى أن عرض هذا الروبوت نصف ملليمتر فقط، يمكنه الانحناء والدوران والزحف والمشي وحتى القفز من دون مساعدة معدات هيدروليكية أو كهربائية.

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وهذا الروبوت الصغير مصنوع من سبائك متذكرة للشكل. فعند التسخين، يعود هيكله إلى شكله الأصلي. وبعد التبريد، تساعد طبقة الطلاء الزجاجي الرقيقة على ثنيه مرة أخرى. أي أنه يمشي عندما تنحني أرجله وتستقيم. ويتم التحكم بحركته بواسطة حركة شعاع الليزر، أي إذا انحرف الشعاع نحو اليمين يتجه الروبوت نحو اليمين أيضا وهكذا.

ووفقا للمبتكرين، يمكن أن تستخدم هذه الروبوتات الصغيرة مستقبلا في صيانة أو تجميع هياكل صغيرة أو كمساعدين للجراحين، حيث يمكنها تنظيف الشرايين من الجلطات الدموية وإيقاف النزيف الداخلي وحتى إزالة الأورام السرطانية. ولكن قبل استخدامها داخل جسم الإنسان، يجب على المبتكرين تحديد كيفية تسخينها بواسطة الليزر. لذلك فإن مسألة استخدامها داخل جسم الإنسان أمر مشكوك فيه حاليا.

ووفقا للمهندسين يمكن إنتاج روبوتات متحركة من هذا النوع بأحجام مجسمة مختلفة.

المصدر: فيستي. رو