روسيا تدعم سلاح بحريتها بسفن وغواصات جديدة

أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي، الأدميرال، سيرغي أفاكيانتس، أن أسطوله سيحصل العام الجاري على عدة غواصات وسفن قتالية جديدة.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال الأدميرال: "أود أن أنوه إلى أن أسطول المحيط الهادئ الروسي سيتسلم عام 2022 أول غواصة استراتيجية نووية من نوع Borey-A وهي غواصة الأمير أوليغ، كما سيتسلم غواصة نوفوسيبيرسك، أول غواصة نووية من نوع Yasen-M.. الغواصة الأولى مجهزة بصواريخ بولافا الباليستية، وغواصة نوفوسيبيرسك مجهزة بصواريخ كاليبر المجنحة وصواريخ أونيكس الروسية".

وأضاف "أسطول المحيط الهادئ الروسي قد يتسلم هذا العام أيضا غواصة ماغادان وهي ثالث غواصة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3، وتم تسليمها لسلاح البحرية في جيش البلاد العام الماضي".

وبالإضافة إلى الغواصات من المفترض أن يتسلم أسطول المحيط الهادئ الروسي هذا العام أيضا عدة سفن حربية، منها فرقاطة "ريزكي" المطورة في إطار المشروع 20380، إضافة إلى سفينتين كاسحتين للألغام طورتا في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700.

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وتجدر الإشارة إلى أن غواصة "نوفوسيبيرسك" هي ثاني غواصة من فئة Yasen-M تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 885М التابع لوزارة الدفاع، وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا